Aerei: oggi il vertice su Alghero, verso procedura negoziata - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 GEN - È in corso il vertice, probabilmente decisivo, tra la Regione, l'Enac e il ministero dei Trasporti, sul futuro dell'aeroporto di Alghero, rimasto escluso dalle offerte delle compagnie aeree nelle rotte agevolate del bando sulla continuità territoriale.

In videoconferenza insieme all'assessore dei Trasporti, Antonio Moro, e alla Dg Gabriella Massidda, vi sono i funzionari dell'assessorato e del dicastero guidato dal vicepremier Matteo Salvini con i responsabili dell'Enac.

L'incontrò servirà ad avviare l'iter per la procedura negoziata d'urgenza: saranno individuati alcuni vettori a cui sarà chiesto di assicurare i collegamenti tra lo scalo Riviera del Corallo e Milano e Roma. Gli importi degli oneri a base d'asta partono sempre da 8,7 milioni di euro su Fiumicino e 5,14 mln su Linate.

Al termine del vertice si conosceranno l'iter e i tempi per assicurare i collegamenti con il nord ovest dell'Isola. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna