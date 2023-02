"Aerei, offerte impossibili per i sardi: per risparmiare con Ita devi fingere di non essere residente"

Il prezzo medio di un’andata e ritorno Cagliari-Roma-Cagliari con Ita? Centotrenta euro, tariffa valida se il giorno della partenza dall’Isola non è lo stesso di quello del volo di rientro. I prezzi sono questi, e c’è poco da fare. Ma la sorpresa arriva in caso di offerte per i voli: “Non vengono mostrate”. Il motivo? Prima di scegliere giorno e orario bisogna specificare se si è residenti o meno in Sardegna. Sono tre le voci a disposizione: residenti, non residenti lavoratori e non residente. La schermata successiva propone i pezzi in continuità territoriale, tutti ben superiori ai cento euro, ma in caso di voli scontati la possibilità di acquistare il biglietto è vietata.

Ad accorgersi di quella che definisce “un’ingiustizia” è Maurizio Fonti, 38enne di Cagliari. Ogni settimana deve trascorrere a Roma gran parte del suo tempo per motivi di lavoro, riuscendo a ritornare dai suoi cari per poco più di un giorno: “Prima, quando c’era Volotea, facevi la prenotazione e, anche se eri residente, in caso di offerta ti aggiudicavi un biglietto super conveniente. Con Ita non è più possibile, ti fanno pagare il prezzo intero in continuità ma senza ulteriori benefici. L’unico modo per aggiudicarsi eventuali biglietti scontati è fingere di non essere un residente, scrivendo nei dati che sei nato, per esempio, a Cagliari, ma che non ci abiti”.

Per il lavoro che fa, Maurizio Fonti ha avuto conferme ulteriori della beffa da altri suoi colleghi: “È un meccanismo sbagliato”, aggiunge, “con Volotea puoi pagare anche ottanta euro ma se becchi il volo con l’offerta è tuo, residente o non residente. Con Ita no. E, per evitare di spendere più della meta del mio stipendio in voli, sono stato costretto a seguire gli orari, per me spesso scomodi, di Ryanair, che ti propone buone tariffe solo all’alba o quando è già buio”.

Fonte: Casteddu on line