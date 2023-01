Aerei: Ita venderà subito i biglietti agevolati per Sardegna - Sardegna

La compagnia Ita Airways potrà mettere subito in vendita i biglietti per le rotte in continuità territoriale Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate e ritorno. Lo annuncia l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. "L'assessorato ha autorizzato il vettore alla vendita dei biglietti con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo - ha spiegato Moro - ciò consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli agevolati da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente". Il termine delle procedure del bando, infatti, è previsto per il 31 gennaio quando scadrà la possibilità per le compagnie europee di presentare offerte per i voli senza le compensazioni economiche degli oneri di servizio e i tempi per la vendita dei biglietti sarebbero stati troppo stretti. "Come previsto dalla normativa europea di settore - ha precisato l'assessore - ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l'assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve - ha poi annunciato - procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l'aeroporto di Olbia".

A sollecitare l'intervento era stata tra gli altri in queste ore anche la Uil Trasporti: "A poco più di un mese alla scadenza dei voli in continuità territoriale e ancora impossibile prenotare un volo aereo dopo il 16 febbraio - hanno sottolineato il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca e la segretaria regionale, Elisabetta Manca -. Il rebus dei voli costituisce grave danno per la mobilità dei sardi, per la programmazione turistica e crea un vantaggio a favore dei principali competitors".

Preoccupazione anche dalla Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), organismo che raggruppa 70 circoli degli emigrati dislocati su 10 regioni e 45 province. Il presidente Basitianino Mossa ha incontrato l'assessore Moro con cui ha condiviso le difficoltà dei nati nell'Isola ma residenti altrove. "La tariffa unica - ha osservato l'assessore -- ci consentirebbe di risolvere il problema dei nati in Sardegna e degli emigrati".



