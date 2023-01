Aerei: Ita, in vendita ticket su voli agevolati Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Dopo l'annuncio che Volotea è stata autorizzata a mettere in vendita i biglietti sulla tratta agevolata Olbia-Roma Fiumicino e ritorno dal 17 febbraio in poi, da oggi sono in vendita i voli di Ita Airways in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Ita si è aggiudicata le gare per gestire le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata dalla Regione Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l'eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Non appena riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, fa sapere che "provvederà a mettere in vendita anche questi voli". L'operativo prevede sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.

"Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata", Ita Airways "si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri".

Sulla tratta Olbia-Milano, invece, manca l'autorizzazione a AeroItalia ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre è stata avviata tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate, dopo che nessuna compagnia aveva presentato offerte nel bando. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna