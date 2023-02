Aerei: Ita e AeroItalia pronte a volare su rotte Alghero - Sardegna

Due compagnie, Ita Airways e AeroItalia, hanno presento le offerte per la continuità territoriale da Alghero per Roma e Milano, ed entrambe sono interessate a entrambi i collegamenti. È quanto si apprende all'apertura delle buste delle offerte, nell'assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari.

Ora si cominceranno a esaminare le offerte, si attribuiranno i punteggi e si stabilirà a chi affidare le due rotte.

Dall'assessorato assicurano tempi stretti anche perché la corsa contro il tempo sta per scadere, con la chiusura del precedente bando tra pochi giorni, giovedì 16 febbraio, per scongiurare lo stop del servizio e assicurare l'immediata vendita dei biglietti.

Alle 13 è infatti scaduto il termine per la presentazione delle offerte alla procedura negoziata indetta dalla Regione dopo che la gara conclusa il 27 dicembre scorso con l'apertura delle buste per i tre scali sardi era andata deserta.

