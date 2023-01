Aerei: giorni decisivi per voli Alghero, attesa vertice Mit - Sardegna

Si apre una settimana decisiva per il futuro dei voli in continuità territoriale dalla Sardegna e in particolare dall'aeroporto di Alghero, escluso dalle offerte delle compagnie per il bando sulle rotte agevolate. La road map degli incontri è tracciata: domani mattina alle 11 a Sassari i sindaci del territorio si incontreranno con l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, convocati dall'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois, per programmare iniziative concrete a difesa dello scalo Riviera del Corallo. Nel pomeriggio, alle 17, sarà la volta della commissione Trasporti del Consiglio regionale che affronterà in generale le criticità della continuità territoriale con l'audizione dello stesso assessore Moro.

Ma l'attesa è per mercoledì 4 gennaio, appuntamento fissato a Roma dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che riunirà l'Enac e la Regione per trovare una soluzione al 'caso Alghero' e affrontare il tema del diritto alla mobilità dei sardi, già sotto la lente dell'Antitrust. Nei giorni scorsi la mobilitazione aveva coinvolto anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che aveva ottenuto rassicurazioni dal vice premier Salvini.

I prossimi passi tecnici sul bando appena scaduto passano per l'aggiudicazione provvisoria delle rotte a Ita e AeroItalia per Cagliari e Olbia e per la richiesta avanzata dall'assessorato ai vettori, di rendere disponibili alla vendita i biglietti prima della scadenza ufficiale del 31 gennaio.



Fonte: Ansa Sardegna