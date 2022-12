Aerei: ex sindaco Alghero, aeroporto a rischio - Sardegna

"Si convochi immediatamente un consiglio straordinario congiunto dei consigli comunali della rete metropolitana, uniti ai primi cittadini dei comuni del sassarese, del nuorese, dell'oristanese attorno a Bosa, con i rappresentanti istituzionali del territorio. È un disastro annunciato, figlio di una gestione regionale della continuità territoriale fallimentare e dilettantesca. Deserto il bando su Alghero anche con compensazione degli oneri di servizio: non può essere una casualità". Lo denuncia l'ex sindaco di Alghero e oggi esponente dell'opposizione, Mario Bruno, dopo il bando di gara sulla continuità territoriale, andato deserto per i collegamenti da e per Alghero su Roma e Milano.

"Serve un tavolo urgente con tutti i soggetti pubblici e privati per garantire il futuro dello scalo algherese, con la presenza di Enac, Sogeaal e Regione, Comuni, Camera di Commercio, associazioni di categoria e sindacati. Chi vuole chiudere l'aeroporto di Alghero e perché? - si chiede Bruno - Mentre la Regione continua a coniugare i tempi delle soluzioni vere ad un futuro che mai sembra arrivare, Alghero con l'intero nord-ovest dell'isola rischia di restare fuori dalla continuità territoriale che è e resta un diritto di ogni sardo".

Secondo Bruno, "la continuità territoriale non è una concessione legata alle logiche di mercato, alle esagerate e assurde percentuali di riempimento, alle sole convenienze dei vettori.

Dobbiamo ribellarci - attacca -Non possiamo restare ostaggio delle logiche del solo profitto: la mobilità è un diritto sacrosanto per tutti, anche per il nord-ovest e centro dell'Isola. Alghero si sta rassegnando a svolgere sempre più un ruolo di aeroporto stagionale e se perfino l'assessore regionale afferma che vogliano chiuderlo, non possiamo attendere oltre.

Dobbiamo agire subito, con determinazione e uniti. Dobbiamo lavorare per un aeroporto vivo tutto l'anno e per un territorio vivace, capace di programmazione e alleanze, da Alghero a Nuoro, dalla Barbagia a Bosa, da Castelsardo a Sassari, per un'offerta in grado di portare turismo e mobilità tutto l'anno", conclude.



Fonte: Ansa Sardegna