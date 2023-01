Aerei: colpo di scena voli Sardegna, Volotea gratis su Olbia - Sardegna

Colpo di scena nella gara per l'assegnazione delle rotte agevolate in regime di continuità territoriale verso la Sardegna. A sorpresa e senza attendere la scadenza del 31 gennaio la low cost spagnola Volotea si è proposta di volare senza compensazioni economiche, come previsto dal bando europeo, nella rotta Olbia - Roma Fiumicino - Olbia.

Lo comunica lo stesso vettore in una nota, specificando di aver inviato formalmente "l'accettazione per operare i collegamenti senza alcuna compensazione economica". Ma non solo, Volotea potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione.

La compagnia spagnola aveva presentato offerte per i voli con la compensazione economica, ma nella graduatoria era stata scalzata da Ita e AeroItalia, con quest'ultima che si era aggiudicata il primo posto su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d'asta del 75%. La low cost, che si dice interessata in particolare agli scali di Olbia e Cagliari, anche nel precedente bando, come Ita, aveva offerto la copertura delle rotte soggette a oneri di servizio pubblico senza compensazioni, salvo poi recedere prima della scadenza.

La mossa potrebbe aprire nuovi scenari sulla situazione dello scalo di Alghero, lasciato fuori dalle offerte dei vettori e per cui è stata avviata una procedura rapida condivisa con Enac e ministero dei Trasporti. Con l'entrata in scena di Volotea anche AeroItalia e Ita potrebbero avanzare la stessa proposta e magari coprire le rotte verso il nord-ovest dell'isola.



