Aerei: assessore Moro, sotto attacco diritto sardi a voli - Sardegna

"In questa che viene definita guerra dei cieli sulla Sardegna sotto attacco è il diritto dei sardi ad volare e ad avere la continuità territoriale e i fatti lo dimostrano". Lo dice all'ANSA l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro, commentando l'ultima mossa del vettore AeroItalia che ha preannunciato di volere volare senza compensazioni economiche sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e, contemporaneamente, di presentare ricorso sul bando per i voli agevolati da per le l'Isola.

"Fin dal mio primo giorno di insediamento - ricorda Moro - ho chiesto da un lato ai diversi raggruppamenti si tenere fuori dallo scontro politico la continuità territoriale aerea e ho fatto appello a tutti i sardi perché difendano il diritto di poter avere i voli agevolati e le frequenze e tariffe stabilite dalla vigente gara".

L'assessore ribadisce, inoltre, che sulla continuità territoriale aerea "ci dovrà essere un confronto per costruire un modello sardo" che possa definire la mobilità dei sardi per il futuro.



Fonte: Ansa Sardegna