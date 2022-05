Aerei: al via nuovo collegamento Olbia-Deauville di Volotea - Sardegna

Volo inaugurale per il nuovo collegamento aereo effettuato da Volotea tra Olbia e Dauville. La nuova rotta per la Normandia avrà una frequenza settimanale (ogni martedì), e si aggiunge ai tanti collegamenti che al compagnia aerea spagnola sta riattivando dallo scalo gallurese: a maggio ripartiranno le tratte per Strasburgo, Ancona, Milano Bergamo e Pisa.

A giugno, invece, riprenderanno i collegamenti per Catania, Genova, Napoli, Trieste, Bari, Palermo e Bordeaux. "L'avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra Olbia e la Francia, rafforzando ulteriormente l'asse turistico da e per la Sardegna.

Con il nuovo volo, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere comodamente il nord della Francia - ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - Allo stesso tempo, il volo rappresenta un'ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza in Sardegna, all'insegna di mare, arte e ottima cucina".

