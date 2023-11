Aerei a prezzi choc per la Sardegna nelle feste di Natale, Antitrust apre un'indagine

Sui prezzi choc dei biglietti aerei per la Sardegna soprattutto in vista delle feste natalizie, fino a oltre 600 euro per viaggiare senza neanche il bagaglio, l’Antitrust – Autorità garante della concorrenza e del mercato – ha avviato un’indagine. Conoscitiva e che probabilmente non porterà ad alcun risultato, ma almeno un faro è stato acceso.

“L’attività di indagine riguarderà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sulle condizioni di offerta ai consumatori legati all’uso degli algoritmi di prezzo, nel contesto di riferimento. L’indagine approfondirà anche le modalità di comunicazione al pubblico dei prezzi dei biglietti aerei e delle loro diverse componenti”, spiega l’autorità sottolineando come a influenzare i prezzi possano essere gli automatismi dell’intelligenza artificiale.

L’autorità potrà poi imporre alle imprese interventi immediati per eliminare le distorsioni della concorrenza o per raccomandare le opportune modifiche legislative/regolamentari così da migliorare il funzionamento dei mercati. L’indagine riguarda anche la Sicilia.