Adozioni internazionali, apre lo sportello per le famiglie al comune di Monserrato

Monserrato, uno sportello dedicato alle adozioni internazionali: le coppie interessate potranno avere un supporto non solo psicologico, saranno, infatti, seguite anche burocraticamente.Un atto d’amore verso chi genitori non ne ha, spesso, però, difficile da concretizzare: per questo motivo il comune ha dato via al progetto che viene incluso tra i servizi già offerti presso il Centro Famiglia, dove una equipe di professionisti è a disposizione dei cittadini. “Si dice che i primi passi nell’adozione siano solo l’inizio di un viaggio: si passa da una scelta – spiega l’assessore Tiziana Mori – che matura un po’ per volta, quando le coppie iniziano a pensarci, ad informarsi sui requisiti e sulle modalità”. L’obiettivo del progetto è supportare maggiormente le coppie nel percorso verso le adozioni, sia nazionali che internazionali, per contribuire a creare nuove famiglie. L’equipe multidisciplinare messa in campo aiuterà le coppie a risolvere gli aspetti normativi, “ma pure per chi volesse intraprendere questo percorso o vi fosse già dentro, godrà di un supporto negli spinosi aspetti burocratici e ausilio con l’assistente sociale”. Una psicologa, inoltre, porterà avanti degli incontri di coppia per supportare e valutare l’idoneità all’adozione.“L’equipe in pochi incontri si adopererà per cercare di capire e comprendere quanto due persone mai viste e conosciute siano in grado di diventare genitori di bimbi con caratteristiche personali più o meno complesse”.Questo, in sintesi, il servizio offerto dal comune di Monserrato, “con l’auspicio che la Regione ed Anci Sardegna proseguano a supportare i Centri Famiglia anche con risorse economiche ulteriori, in modo da mettere a regime questi servizi”.