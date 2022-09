Continua la nostra collaborazione con il canile comunale di via Po, oggi vogliamo sponsorizzare le adozioni dei cani anziani, anche loro hanno bisogno dell’ affetto di una vera famiglia. Tutte le schede degli ospiti del Canile comunale sono visibili a questo link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili

Lillo è un dolce vecchietto di circa dieci anni, maschio intero di taglia grande, entrato in canile a fine Luglio 2022 perché il suo proprietario è deceduto e non aveva nessun parente che si potesse occupare di lui. Lillo è un cane buono, affettuoso con tutti, bravo anche con gli altri cani, durante la giornata sonnecchia pacificamente finché non arriva l’ora delle uscite. Come tutti i vecchietti Lillo non riesce a fare molta attività fisica, delle brevi passeggiate in area verde sono l’ideale per mantenere tonica la sua muscolatura senza affaticarlo troppo. Lillo è un golosone, si infila sempre in sala mangimi alla ricerca di qualche biscottino o leccornia extra da sgranocchiare, ama interagire con le persone e farsi coccolare senza tuttavia essere mai invadente. Per Lillo si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, relativamente sedentarie che gli garantiscano di fare delle brevi passeggiate quotidiane per mantenere il giusto tono muscolare e gli permettano di trascorrere il resto della sua vita in una casa calda e accogliente. Lillo si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

