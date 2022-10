Adozione saltata, sos a Radio Zampetta Sarda: Birmana cerca una famiglia per la vita

RADIO ZAMPETTA SARDA, SALTA ADOZIONE, BIRMANA CERCA UNA VERA FAMIGLIA PER LA VITA.

In redazione è giunto un vero appello del cuore per una gatta di razza che si è unita a una colonia di Cagliari, ma è evidente che in questo contesto manifesta sofferenza e scarso adattamento.

Noi ve la proponiamo nella speranza che se qualcuno l’ avesse smarrita possa ritrovarla, oppure sono ben gradite le richieste per un’ adozione responsabile.

La gatta è stata sterilizzata dai volontari della zona.

Noi di radio zampetta speriamo di riuscire a trovare una bella adozione.

Per info contattate la redazione previo messaggio whatsapp al

348 0941 632

sarà nostra premura mettervi in contatto con i volontari.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".