Adozione per George, cieco a causa di un incidente: appello a Radio Zampetta Sarda

ADOZIONE DEL CUORE PER GEORGE, IL GATTONE CIECO A CAUSA DI UN INCIDENTE, CHE SOGNA UNA VITA AL DI FUORI DI UNA GABBIA.

CHI LO ADOTTA?

È UN BELLISSIMO INCROCIO CON UN MAIN COON!

L’ appello del cuore a Radio Zampetta Sarda, per il bellissimo e coccolosissimo gigante George.

George, fino al giorno dell’incidente viveva in strada, figlio di una semi randagina e padre Main Coon di un vicino; purtroppo un giorno incontrò un’auto che facendo manovre di parcheggio, lo colpì di striscio con la ruota, proprio alla testa .George è stato subito soccorso e curato, nutrito artificialmente per oltre una settimana, perché non riusciva a deglutire. Più tardi, in una delle tante visite di controllo, da una RX compare una frattura all’ultima vertebra, ma George ormai era già guarito, perciò era già stato miracolato da una paralisi completa; il miracolo non avvenne peró per la vista, ormai persa da mesi e dicono irrecuperabile.

George essendo un micio non vedente non può assolutamente tornare a vivere in strada fra i pericoli, ed è per questo motivo ,che in mancanza di voglia tenerlo al sicuro , l’unica possibilità di sicurezza é in gabbia, ma soffre tantissimo, ed è molto depresso , perché lui avrebbe bisogno di essere libero in una casa in sicurezza da poter esplorare e imparare a conoscere, ( i gatti non vedenti si orientano e vivono meglio degli umani non vedenti) e tanto affetto come lui lo da incondizionatamente con i suoi 8 kg di bontà .

Info al +393479741391 , primo contatto su whatsapp o tramite sms.