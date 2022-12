Adozione del cuore per Leo, l’appello a Radio Zampetta Sarda

A RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER LEO

Ciao sono Leo ho quasi tre anni, sono vaccinato, castrato, microchippato, e addestrato, mi trovo a Quartu. Vado d’accordo con tutti i cani ma non con i gatti, mi piace la vita in giardino, sono un amante delle lunghe passeggiate.

Sono dolce e coccolone.

INFO al+39 329 962 9989

Ovviamente verrà affidato con modulo di adozione.

