Adozione del cuore per la dolcissima Makkia: appello a Radio Zampetta Sarda

ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA MAKKIA.

L’appello del cuore di Rita per trovare una vera adozione del cuore per la dolcissima Makkia, la gattina tricolore che desidera il calore di una casa.

“Si trova a Villacidro ma può viaggiare, Makkia ha fatto tre mesi di stallo da me e nessuna richiesta d’ adozione, ha partorito da me l’ ho accolta proprio per non farla partorire in strada, da gatta aggressiva a gatta dolcissima tante fusa, età presunta due anni, si affida spulciata sverminata tre volte (era piena di parassiti ) sterilizzata, la sua voce dolcissima vi conquisterà, aprite il vostro cuore. Se valuti il suo amore scrivi a Tata Rita su whatsApp al 3483573153. Grazie

