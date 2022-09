Adozione del cuore per la dolce Nikita, sos a Radio Zampetta Sarda

RADIO ZAMPETTA SARDA:” ABBANDONATA IN STRADA, NIKITA CERCA UNA VERA FAMIGLIA”.

Nikita e’ pronta per l’ adozione. Mi aiutate a trovarle una casetta piena d’ amore? E’ sterilizzata, Filv e Felv negativo, e’ dolcissima, coccolona, usa correttamente la lettiera e si trova Fluminimaggiore e Serramanna. Nikita soffre di stomatite e ogni tanto potrebbe essere necessario ripetere a cicli la terapia antibiotica. E’ abituata a vivere in casa. Vi ricordate la sua storia? E’ stata abbandonata, viveva come una piccola randagina che non riusciva ad abituarsi a quel tipo di vita. L’ ho trovata che era magrissima, denutrita con una pallina dentro la bocca per l’ infezione che le era venuta. Ha partorito in mezzo alla strada due cuccioli morti. Ha fatto di tutto per rianimarli, era disperata. Aiutiamola! Si affida solo a persone amorevoli e consapevoli della sua fragilità’. Non permettiamo che torni in strada! Condividete. Scrivete a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure si Messenger.