RADIO ZAMPETTA SARDA: “ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO FABIO, UN GIOVANE GATTO CHE VIVE IN ESTREMO PERICOLO PER STRADA A QUARTU.”

Ciao io sono Fabio detto Fabietto! Da quasi 2 anni ho trovato accoglienza presso la strada! Non so se sono nato randagio o se mi son perso , per fortuna due umane mi portano da mangiare e mi curano e trovo riparo in un giardino di un asilo.. sono bellissimo e molto coccolone e anche castrato! Starei meglio in una casa con una mamma umana che mi ama senza il pericolo delle macchine! Purtroppo tutti passano mi fanno i complimenti ma nessuno trova un posto per me a casa sua. Allora la mia umana ci riprova! Pre affido e casa in sicurezza E CONTATTI ! In modo che qualunque cosa dovesse succedere io potrò tornare dalle mie badanti ! Mi trovo a Quartu Sant Elena provincia di Cagliari , ma per buone adozioni viaggio, condividetemi.

Info redazione radio zampetta sarda

Con primo messaggio whatsapp al

348 0941 632 riferimento Fabio.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

