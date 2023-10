Adozione del cuore per i piccoli dell'Olimpo: chi vuole questi dolcissimi micro micini?

Radio Zampetta Sarda vi propone 3 adozioni del cuore per i piccoli dei dell’ Olimpo, micro micini dolcissimi, giocherelloni e strepitosamente bellissimi.

Iris è bianca e mielata, Eros è bianco e cipriato e infine Ermes è tutto bianco.

Hanno 35 giorni scarsi, sono già autonomi nell’ uso della lettiera e già svezzati, si trovano a Quartu.

Negativi ai virus della felv e fiv, hanno ricevuto i trattamenti antiparassitari.

Dal vivo sono meravigliosi, potete venire a conoscerli contattando la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632, vi aspettiamo numerosi!

