Adozione del cuore per Ginevra, la micro gattina che piange perchè separata dal fratellino

Sappiamo che non è un buon periodo, gran parte delle persone sono in villeggiatura, ma Ginevra rischia di essere lasciata in colonia.

È una gattina amorevole, oltre a essere bellissima, ha circa 50 giorni,

si trova a Cagliari.

Il fratellino è stato adottato e purtroppo non è stata possibile l’ adozione di coppia, ma Ginevra piange tutto il giorno.

Se non potete questi giorni perché siete in vacanza, prenotate l’ adozione e al termine delle vacanze sarà pronta a entrare nel vostro cuore e voi garantirete un futuro alla piccola Ginevra.

Contattate il +39 338 849 1315

Adozione responsabile, favorevoli alla sterilizzazione e vita in sicurezza.

Fonte: Casteddu on line