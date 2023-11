Adozione del cuore per Frodo, appello a Radio Zampetta Sarda

ADOZIONE DEL CUORE PER FRODO, DOPO 12 GIORNI VIENE RESTITUITO PERCHÈ LA SORELLINA MUORE IN UNA FINESTRA A VASISTAS. Nuovo sos per radio zampetta sarda che il 6 novembre posta un appello per un’ adozione di coppia per una sorellina e un fratellino che sono stati salvati da una volontaria, curati con tanto amore e salvati da morte certa. Caso vuole che vengano adottati insieme, ma dopo 12 giorni la sorellina muore incastrata in una finestra e il fratellino viene restituito al mittente. La volontaria si ammala gravemente e spera per il piccolo Frodo di trovare una vera adozione responsabile. Segue l’ appello della volontaria con il cuore distrutto dal dolore sia per la perdita prematura della gattina che per la restituzione del micino, come se fosse un pacco postale. VI RICORDIAMO CHE LE FINESTRE A VASISTAS SONO DELLE VERE E TRAPPOLE MORTALI, IN POCHISSIMI GIORNI SONO MORTI 8 GATTI. Frodo è un gatto maschio di 7 mesi, castrato, vaccinato e negativo a FIV/FELV. Recuperato piccolissimo da una colonia in condizioni terribili insieme alla sua sorellina che purtroppo ha perso la vita ieri 24/11 a causa di un incidente domestico. Dopo questo incidente Frodo è stato restituito alla persona che lo aveva salvato da piccolo senza la sua sorellina a cui era legatissimo, essendo cresciuti insieme per sette mesi vissuti serenamente senza l incubo della fame. La sua prima adozione è durata solo 12 giorni. Ora Frodo ha bisogno di trovare una famiglia che lo ami per sempre e gli faccia dimenticare la sorellina tanto amata. Può essere un compagno ideale per un gatto che non ha compagnia. È socievole, un po’ timido ma affettuoso. Dopo tanto tempo non potrebbe tornare in strada. Frodo si trova a Cagliari, adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza, preferibilmente in Sardegna. Tutte le info con un primo messaggio whatsapp +39 329 541 5738 APRITE I VOSTRI CUORI PER FRODO.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Fonte: Casteddu on line