ADOZIONE DEL CUORE PER 2 MICINE DI CALAMOSCA BISOGNOSE DI UNA VITA PIENA D’ AMORE.

Cerco adozione per due gattine di circa due mesi e mezzo, si trovano momentaneamente in stallo, sono state recuperate in una zona pericolosa per le macchine, dove ci sono altri cuccioli e adulti. Sono due gattine bellissime ma un pochino spaventate, bisogna dargli il tempo di ambientarsi.

Per info contattare +393488627813

