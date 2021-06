Adozione del cuore: la mamma è stata investita, 4 gattini cercano una famiglia

Sono quattro guerrieri, due femminucce e due maschietti. La loro mamma è stata investita e loro cercavano disperatamente di rianimarla. Ecco la triste scena che si è presentata agli occhi della volontaria che poi se ne è presa cura allattandoli e svezzandoli. Ora vi chiediamo aiuto perché la loro balia deve partire per la stagione lavorativa e non puo’ piu’ accudirli. Cercano tutti una famiglia. Un’adozione consapevole e responsabile. Potete chiamare o scrivere al 3495948666 Manuela

