“Adozione del cuore in Sardegna per Cipria, salvato e portato in colonia”

ADOZIONE DEL CUORE PER CIPRIA, IL BEL MICIO ESTREMAMENTE DOLCE, MERITA TANTO AMORE. Cipria è un dolcissimo maschietto di circa 18 mesi dal manto semi lungo, di un bellissimo color cipria. È stato recuperato da Antonella nella sua colonia, in condizioni disperate. Aveva un ascesso con stomatite, i primi tre giorni sono stati critici, ma grazie alle terapie è migliorato. Appena sarà possibile verrà castrato e si farà la terapia ai due molari. E poi??? E poi avrà bisogno di trovare una bella famiglia tutta per lui. Cipria è stato testato, fiv e felv negativo. Condividete, dopo tanto tempo in gabbia degenza, è impensabile farlo tornare in strada. Adozione responsabile, vita in sicurezza, preferibilmente nel sud Sardegna. Info al +39 335 146 7414 Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda