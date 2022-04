Adottiamo un cane dal canile di Cagliari: “Rocky aspetta una vera famiglia”

ADOTTIAMO UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI; ROCKY ASPETTA UNA VERA FAMIGLIA.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rocky è un maschio sterilizzato di simil Pit Bull di un anno e mezzo di età, entrato in canile ad ottobre 2021 in seguito allo sgombero di un campo Rom. Al suo ingresso Rocky era diffidente con gli operatori, ringhiava per chiedere distanza e evitava il contatto fisico e le interazioni. In canile son stati rispettati i suoi tempi e attraverso un lavoro mirato Rocky ha imparato a fidarsi degli operatori, attualmente è lui a cercare l’interazione, apprezza le carezze e salta in braccio per accoccolarsi in grembo. Rocky ha delle difficoltà sulla gestione al guinzaglio, si preoccupa al momento della vestizione, cammina vicino agli operatori ma a tratti cerca di sottrarsi, delle volte sdraiandosi a terra e rimanendo qualche istante immobile; i posti nuovi lo mettono fortemente a disagio e necessita di fare esperienze molto graduali. Rocky tende a predare i cani di taglia piccola, non è compatibile con altri cani maschi e va d’accordo con alcune femmine, a patto che siano di pari taglia, solide, equilibrate e non troppo dinamiche. Per Rocky si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, disposti ad affrontare un percorso di affiancamento dentro il canile che consenta a Rocky di prendere fiducia con l’adottante prima del suo trasferimento in famiglia. Rocky non è testato con altri animali, non è adatto a famiglie con bambini, si cede in adozione vaccinato, sterilizzato e in possesso di regolare microchip.Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :Via Po, 59 – 09122Orari:10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica15.00 – 17.00 martedì e giovedìTelefono: +39 070 6778115Email:

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

@radiozampettasarda