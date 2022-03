Zeddiani

È una delle iniziative adottate dal Comune contro il randagismo, anche per ridurre le spese del canile



A Zeddiani si cerca di contrastare il randagismo con il progetto comunale “Adottiamo un cane” e con l’introduzione di una nuova figura, il cane di quartiere: resta a tutti gli effetti un cane randagio, ma è adottato in regime di libertà dagli abitanti della zona in cui vive o da associazioni che si assumono l’impegno di occuparsi di lui.



Insomma, un cane vagante individuato o segnalato nel territorio, se non trova immediatamente una casa con l’adozione, può evitare il ricovero a tempo indeterminato nel canile se riesce a farsi riconoscere come cane di quartiere. C’è qualche condizione: non può essere aggressivo, non deve appartenere ad alcune razze ritenute pericolose e non deve essere stato segnalato per molestie.

Il cane sarà sterilizzato tramite il Servizio veterinario della ASL, iscritto all’anagrafe canina e microchippato a nome del soggetto responsabile. Porterà un collare ben visibile che ne permetterà il riconoscimento e sarà assicurato per danni a persone e cose.

Certo, il cane di quartiere non è una soluzione definitiva al problema del randagismo, ma si tratta comunque di un modo per rendere meno invisibili alcuni randagi e, attraverso la sterilizzazione, impedire che continuino a procreare.

Il randagismo rappresenta un grave problema, in primis per gli animali coinvolti che – traumatizzati dall’abbandono o nati in libertà – sono costretti a una vita di stenti ed esposti a continui pericoli, tra cui gli incidenti stradali che possono mettere a repentaglio anche l’incolumità pubblica.

Un tema che l’amministrazione comunale di Zeddiani ha pensato affrontare con il progetto “Adottiamo un cane”, che integra e sostituisce un progetto precedente, regolamentando e incentivando le adozioni dei randagi catturati sul territorio comunale, garantendo il loro benessere e, al contempo, riducendo i costi sostenuti dall’amministrazione.

L’iniziativa prevede un incentivo economico di 400 euro, a titolo di rimborso spese, per chi dovesse decidere di adottare uno dei cani ricoverati nel canile di proprietà del Comune di Zeddiani.

Il servizio offerto dal canile comporta un notevole dispendio di risorse pubbliche: basti pensare che ogni cane ricoverato ha un costo annuo per l’ente di circa 1.200 euro. Anche per il 2022, sono stati previsti in bilancio oltre 40.000 euro a copertura dei costi per il mantenimento di circa 36 cani.

In tema di randagismo, le funzioni principali delegate dalla Regione ai comuni riguardano il controllo del territorio , per rilevare la presenza di cani vaganti e disporne la cattura, con un successivo ricovero nel canile convenzionato. Spetta sempre al comune la gestione amministrativa e la vigilanza sul ricovero degli animali.

L’amministrazione di Zeddiani, tramite l’assessorato all’ambiente e al territorio, ha attivato diversi interventi, primo fra tutti una massiccia campagna di sterilizzazione e microchippatura dei cani rurali, ottenendo importanti risultati, grazie anche al supporto da parte dei veterinari del Servizio sanità animale della ASL di Oristano.

Un ulteriore passo in avanti è stato fatto poi con l’avvio di un importante rapporto di collaborazione con volontari e associazioni del territorio che, con il loro costante impegno, contribuiscono in maniera lodevole a combattere il problema.

“È importante far applicare il microchip al proprio cane e anche al proprio gatto”, ricorda Cristina A. Dessì, assessora alla cultura, comunicazione e bilancio. “Bisogna sterilizzarli e adottare gli animali presenti nei canili, salvandoli da una vita infelice, anziché comprarne uno. Ma non bisogna adottare un animale solo per un impulso emotivo: l’emozione passa e l’animale resta, con i suoi costi e le sue necessità ed esigenze. Dimostriamo che il randagismo si può combattere. Queste poche ma fondamentali azioni, compiute da ognuno di noi, possono fare la differenza”.

Sabato, 19 marzo 2022