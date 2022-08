ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI:” WILMA, LA CUCCIOLA IN CERCA DI UNA FAMIGLIA PER LA VITA”.

Wilma è una cucciola di mix levriero di 5 mesi e mezzo, entrata in canile a maggio 2022 in seguito a un abbandono (è stata trovata insieme ai suoi 8 fratelli, chiusa in una scatola, in prossimità del canile). Al suo ingresso in canile Wilma si presentava denutrita e con una forte dissenteria che è andata avanti per circa 6 settimane nonostante le terapie costanti a cui tutta la cucciolata è stata sottoposta. Questo ha comportato un periodo di attività limitate all’interno della struttura che hanno incentivato la sua timidezza. Attualmente Wilma esce regolarmente per le attività ludiche e ricreative nelle aree sgambamento, interagisce e socializza con altri cani diversi dai suoi compagni di box nonché con lo staff di operatori che si occupano di lei. Wilma non ha esperienza della vita fuori dal canile, deve imparare ad andare al guinzaglio e sta imparando ad apprezzare le coccole e le attività di cura come la spazzolatura. Wilma protegge la sua ciotola del cibo dall’avvicinamento dei suoi fratelli ma non assume questo atteggiamento nei confronti degli operatori che si occupano di somministrare i pasti. Per Wilma si cerca una famiglia di persone giovani o adulte (non è adatta a famiglie con bambini sotto i 12 anni di età), residente preferibilmente in casa con giardino, eventualmente in compagnia di altri cani, che le consentano di conoscere il mondo poco alla volta e che abbiano la pazienza di rispettare i suoi tempi, consapevoli che non potranno portarla a fare passeggiate in contesti caotici/urbani fin dai primi giorni di vita in famiglia. Wilma si cede vaccinata, in possesso di microchip e con obbligo di sterilizzazione che avverrà gratuitamente presso il Canile di via Po una volta che la cucciola avrà raggiunto l’età giusta per affrontare l’intervento.