Adotta un cane dal canile di Cagliari: oggi vi presentiamo Totò

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI” VI PRESENTIAMO TOTO’, IL CANE SOCIEVOLE CON LE PERSONE CHE ADORA LE CAREZZE, ASPETTA UNA VERA FAMIGLIA.

Vi invitiamo a fare visita al canile di Cagliari, date un’ opportunità ai tanti cani ospiti di trovare l’ amore di una vera famiglia, il calore di una vita fatta di coperte calde, lunghe passeggiate, giochi, coccole e di un feeling speciale che vi ripagherà per tutta la vita.

Il canile di via Po ha chiuso gli ingressi per esubero, se non si riesce a trovare adozione ai tanti ospiti, i cani randagi non potranno essere accolti e curati dalle mani professionali della Dott.ssa Giovanna Coppa e dai suoi collaboratori, tra i quali ricordiamo la bravissima Federica Falchi, Educatrice cinofilo.

Oggi vi presentiamo Totò, ma ci sono tantissimi cani desiderosi di una vera famiglia.

Aprite i vostri cuori a queste povere creature.

Totò è un simil Pit Bull entrato in canile a Ottobre 2021 in seguito a uno sgombero effettuato dalle forze dell’ordine in un campo Rom. Totò si è mostrato fin da subito socievole con tutti gli operatori, ma lo è decisamente meno nei confronti degli altri cani con i quali ha sempre un atteggiamento provocatorio e minaccioso. Totò apprezza dormire su morbide coperte, era un cane di proprietà ed è abituato ad andare al guinzaglio, si fa accarezzare volentieri dalle persone adulte e finora non ha manifestato paure. Totò ha necessità di usare la bocca in attività strutturate, ha difficoltà a lasciare gli oggetti di cui si impossessa e cerca di masticare le pietre che può trovare nei prati, necessita di un training specifico e di una gestione oculata per tenere sotto controllo questo atteggiamento. Totò non è un cane per neofiti, per lui si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, con esperienza pregressa nella gestione dei terrier di tipo bull. Totò non è adatto a persone sedentarie, famiglie con bambini, persone anziane e convivenza con altri animali domestici. Totò si cede in adozione sterilizzato, vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

