Adotta un cane dal canile di Cagliari: Minù, meticcia di 3 anni cerca casa

ADOTTA DAL CANILE DI CAGLIARI:” MINU’ VI ASPETTA.”

CHI L’ ADOTTA?

Minù è una meticcia di taglia piccola di circa 3 anni, entrata in canile a Maggio 2022 perché trovata vagante priva di microchip nel parco del Molentargius. Al suo ingresso in canile Minù era molto impaurita, non si lasciava avvicinare da nessuno e non era possibile accarezzarla o manipolarla. Dopo un paio di settimane, in seguito a un lavoro mirato Minù ha iniziato ad aprirsi, adesso cerca l’interazione con le persone, salta in braccio per farsi accarezzare ed è sempre gioiosa. Appena esce dal box per fare la passeggiata Minù accoglie gli operatori con un sorriso e abbaia festosamente, preferisce trattenersi con le persone a farsi accarezzare più che correre liberamente nel prato in compagnia degli altri cani. Minù tollera malvolentieri la lontananza dalle persone, è evasa da diversi box saltando e arrampicandosi sulle recinzioni e attualmente si trova in un box di massima sicurezza dove non potendo scappare manifesta il suo disagio con ripetute vocalizzazioni. Questo dettaglio andrà tenuto in considerazione nell’adozione di Minù che non è adatta a persone che hanno poco tempo da dedicarle o che desiderano un cane più distaccato e indipendente (questo non significa che Minù non possa mai stare sola, ma l’abituazione dovrà essere progressiva). Minù sta imparando ad andare al guinzaglio in canile, i contesti nuovi e la città la mettono ancora a disagio e necessita di vivere queste situazioni gradatamente. Per Minù si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, residenti in appartamento o casa con giardino, desiderose di condividere la loro vita con una cagnetta sensibile, che necessita di molta compagnia e parecchio contatto fisico con i proprietari, che adora riposare in grembo e salire su sedie e divani. Minù non è adatta a famiglie con bambini; si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di regolare microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

