Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile comunale di via Po 59, promossa dal Servizio gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, l’invito è quello di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In alternativa, telefonare al numero di telefono 070.6778115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile comunale sono visibili a questo link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .

Oggi vi presentiamo Luce. Luce è una simil Dogue de Bordeaux di 9 anni, femmina sterilizzata entrata in canile in seguito all’incapacità del proprietario precedente di potersene prendere ancora cura. Luce, questo è il suo nome originario, è affettuosa con le persone, apprezza le carezze e sa andare al guinzaglio, va d’accordo con i suoi compagni di box (che son gli stessi cani con cui ha sempre vissuto) ma non con cani estranei. Luce non è più giovanissima ma è una cagnolona da compagnia fantastica, adora riposare su morbide coperte e durante il sonno russa per via della sua canna nasale corta. Per Luce si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, residente in appartamento o casa con giardino (Luce preferisce dormire al caldo dentro casa), si cede vaccinata, sterilizzata e in possesso di microchip. Luce non è testata con bambini o altri animali.

