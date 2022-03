Adotta un cane dal canile di Cagliari: la cucciola Fake cerca una vera famiglia

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI: ” UNA VERA FAMIGLIA PER FAKE, LA CUCCIOLA AFFETTUOSA SIMIL STAFFY IN MINIATURA.”

Fake è una cucciola di 5 mesi entrata in canile a fine febbraio dietro segnalazione pervenuta alla polizia municipale di Cagliari. Fake sembra una Staffy in miniatura, è nata senza coda ed è in perfette condizioni di salute, è estremamente socievole con le persone ed è palese che si trattasse di un cane di proprietà. Come sempre accade in questi casi ovviamente è stata trovata priva di microchip, per cui adesso si cercano i vecchi o dei nuovi proprietari. Fake pesa 6 kg scarsi, ha già cambiato tutti i denti e il suo peso da adulta arriverà intorno ai 7-8 kg, resterà a tutti gli effetti una taglia piccola. Fake cerca adozione in una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, possibile convivenza con altri cani, non è testata con altri animali. Fake si cede in adozione in possesso di microchip, sverminata, vaccinata e con obbligo di sterilizzazione che avverrà gratuitamente presso la struttura del canile Comunale di Cagliari fra qualche mese.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

