Adotta un cane dal canile di Cagliari: l’affettuoso Junior aspetta una famiglia

Per la campagna di sensibilizzazione ” Adotta un cane dal Canile di Cagliari ” vi invitiamo a conoscere gli ospiti in attesa del regalo più bello che la vita possa loro regalare, l’amore di una vera Famiglia. Oggi vi presentiamo il cucciolo Junior.

Junior è un giovane meticcio Pit Bull maschio intero di circa 9 mesi, trovato legato a una panchina con guinzaglio e pettorina a maggio 2022, in buone condizioni di salute ma privo di microchip. Junior è molto affettuoso con le persone, cerca spesso l’interazione con gli operatori e salta addosso per richiedere attenzioni. Con i compagni di box mette in atto comportamenti agonistici, è sempre il primo davanti alla porta per le uscite e stabilisce chi e quando può iniziare a mangiare durante la somministrazione dei pasti, si è reso necessario cambiare più volte i compagni di box per trovare quelli giusti in grado di convivere con lui senza particolari diatribe. Data la giovane età di Junior, si suppone che questo atteggiamento prevaricatore nei confronti degli altri cani si accentui ulteriormente con la maturazione. Per Junior si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, dinamiche e amanti della vita all’aria aperta che gli garantiscano la giusta attività fisica quotidiana, residenti in casa con giardino e preferibilmente non alla prima esperienza con un terrier di tipo bull. Junior può convivere con cani di sesso opposto, pari taglia e carattere solido, non è adatto a famiglie con bambini. Junior verrà sterilizzato a breve, è risultato negativo al test per le Leishmaniosi di luglio 2022, si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

