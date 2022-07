RADIO ZAMPETTA SARDA: ” ADOTTA DAL CANILE DI CAGLIARI, JHONNY ASPETTA UNA VERA FAMIGLIA “.

Per la campagna di sensibilizzazione ” Adotta un cane dal Canile di Cagliari ” Vi invitiamo a conoscere gli ospiti in attesa del regalo più bello che la vita possa loro regalare, l’amore di una vera Famiglia.

Oggi vi presentiamo Jhonny:

Jhonny è un meticcio di taglia grande, maschio intero di meno di due anni di età, entrato in canile ai primi di Giugno 2022 perché trovato vagante privo di microchip in Viale Poetto. Al suo arrivo in canile Jhonny era molto spaesato, ma in pochissimo tempo ha preso confidenza con gli operatori e adesso cerca costantemente l’interazione. Jhonny apprezza molto le carezze, chiede di proseguire il contatto dando la zampa e sta imparando ad andare al guinzaglio, attività che lo mette ancora un pochino a disagio. Jhonny era lievemente sottopeso e aveva parecchi parassiti sul corpo, è un abile saltatore e cerca di rompere le recinzioni per girovagare a suo piacimento per tutto il canile. Probabilmente era abituato a far delle scorribande in autogestione ma è palesemente un cane di proprietà che finora non è stato reclamato. Per Jhonny si cerca adozione in una famiglia di persone adulte residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, non è adatto a famiglie con bambini. Trascorsi i termini di legge, se non verrà reclamato, verrà ceduto in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Adotta un cane dal canile di Cagliari: Jhonny aspetta una vera famiglia proviene da Casteddu On line.