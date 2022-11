Adotta un cane dal canile di Cagliari: Hera, cucciola che ama le coccole

RADIO ZAMPETTA SARDA, VI INVITA ALL’ ADOZIONE DI UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI. Oggi vi presentiamo Hera,la dolce cucciola che ama le coccole aspetta una famiglia per la vita. Hera è una simil maremmana di circa 6 mesi, entrata in canile la settimana di Ferragosto 2022 perché trovata vagante e priva di microchip. Hera cerca spesso l’interazione con le persone, le piace essere accarezzata e sposta i compagni di box per accaparrarsi da sola tutte le coccole degli operatori che si occupano di lei. In box detta legge, nessun cane può rubare dalla sua ciotola del cibo che lascia invece prendere senza problemi agli operatori. Hera inizia a dimostrare buone attitudini come cane da guardia, sorveglia sempre gli ingressi, è lei ad accogliere per prima gli operatori all’ingresso in box e sposta i compagni dai perimetri delle recinzioni, tenendo lei sempre sotto controllo la zona circostante. Essendo ancora giovane, attualmente la diffidenza verso le persone estranee è bassa ma aumenterà progressivamente con il raggiungimento della maturità sociale. Per Hera si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato; è compatibile con altri cani, preferibilmente di sesso opposto. Hera a breve verrà sterilizzata, si cede in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip identificativo. Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove