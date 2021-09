Adotta un cane dal canile di Cagliari: Fritz aspetta una famiglia da 6 anni, aiutiamolo

APRIAMO I BOX DEL CANILE DI CAGLIARI, OGGI VI PRESENTIAMO FRIZ ENTRATO IN CANILE DA CUCCIOLO, ASPETTA DA 6 LUNGHI ANNI DI CONOSCERE L’ AMORE DI UN CALDO NIDO.

CHI GLI DA IL CALORE DI UNA FAMIGLIA?

Fritz è un meticcio di taglia media di 6 anni, maschio intero. Fritz ha un carattere riservato con gli estranei ma molto espansivo con le persone con cui è in confidenza, nelle sue vene scorre probabilmente il sangue dei levrieri. Fritz è entrato in canile da cucciolo, negli anni ha avuto diversi affidatari a distanza che per qualche ora alla settimana lo portavano in passeggiata lontano dalla routine quotidiana del canile, ma per lui finora non è giunta nessuna richiesta di adozione definitiva. Fritz adora farsi spazzolare, fare lunghe passeggiate in aree verdi, sa andare al guinzaglio senza tirare e con gli estranei che incontra non è mai invadente. Fritz cerca una famiglia disposta ad impegnarsi in un percorso di conoscenza con lui, finalizzato a dargli le competenze necessarie per inserirsi con serenità nel nuovo nucleo familiare. Fritz non è amante della vita caotica e delle situazioni impreviste, la sua adozione è riservata a famiglie senza bambini piccoli e preferibilmente residenti in zone periferiche della città o piccoli paesi. Fritz si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.