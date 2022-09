Adotta un cane dal canile di Cagliari: Fred attende una famiglia per la vita

Fred è un meticcio di taglia grande, alto e slanciato, di due anni circa, maschio sterilizzato. Fred è entrato in canile a maggio 2020 insieme ai fratelli Ron e George, al loro arrivo i 3 cuccioli erano molto spaventati e diffidenti, denutriti e ricoperti di parassiti, ci son volute diverse settimane di lavoro per conquistare la loro fiducia. Fred è giovane ed esuberante, cerca molto l’interazione con le persone, apprezza molto essere accarezzato ed è abbastanza confidente anche con le persone estranee. Occasionalmente Fred salta addosso e pizzica le braccia degli operatori con la bocca per richiedere attenzioni. Fred è molto affettuoso, preferisce interagire con le persone che giocare con gli altri cani ed è molto vorace. Fred sa andare al guinzaglio ma il contesto urbano lo mette ancora a disagio e necessita di fare ulteriore esperienza per affrontarlo con piacere disinvoltura. Fred è risultato positivo alla Leishmaniosi (test di Luglio 2022) ed è attualmente in trattamento farmacologico. Per lui si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti preferibilmente in casa con giardino, eventualmente in compagnia di altri cani. Fred si cede sterilizzato, vaccinato e in possesso di microchip.

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI:”UNA FAMIGLIA PER LA VITA PER IL DOLCISSIMO FRED”. Il canile dovrebbe essere un punto di riferimento transitorio, eppure ci sono cani che una volta entrati non vedono più aprire quella sbarra. Meritano il calore di una casa, l’ affetto e le attenzioni di una famiglia, noi di radio zampetta sarda in collaborazione con il canile di Cagliari speriamo di sensibilizzazione al massimo le adozioni. Non permettiamo che tanti cani trascorrano la propria esistenza senza conoscere la vita al di fuori di una cella, non condanniamoli, sono le vittime della non curanza dell’ uomo. ADOTTIAMO dal canile.