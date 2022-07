Foxy è un meticcio maschio intero fulvo, bellissimo ma molto introverso. Proviene da un branco di cani selvatici accalappiati nel 2013 sulle colline vicino a Cagliari. Del suo branco originario di appartenenza è quello che ha il carattere più disposto ad interagire con l’uomo ma necessita di un percorso strutturato per poter andare in adozione, viceversa, data la sua storia pregressa, è destinato a trascorrere il resto della sua vita in canile. Foxy è molto diffidente, non ama interagire con gli estranei e centellina la sua fiducia nei confronti di chi trascorre quotidianamente del tempo con lui. Ci vogliono mesi di frequentazione costante per far sì che accetti delle piccole carezze, non ama passeggiare al guinzaglio e quando lo fa si trova a suo agio solo all’interno dell’area del canile; il mondo esterno lo spaventa molto. Per questo motivo la sua adozione è veramente difficile da attuarsi, lo si cederà in adozione solo a persone adulte, residenti in contesto rurale, con una vita tranquilla e non soggetta a troppi cambiamenti; l’ideale sarebbe affiancargli una femmina adulta e solida di carattere che lo possa aiutare ad integrarsi in famiglia e interagire con maggior fiducia con le persone e il mondo circostante. L’adozione di Foxy è vincolata a queste condizioni e dallo svolgimento di un percorso specifico in canile di reciproca conoscenza con l’adottante. Non testato con gatti e altri animali.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali

L'articolo Adotta un cane dal canile di Cagliari:” Foxy aspetta una vera famiglia” proviene da Casteddu On line.