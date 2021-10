Adotta un cane dal canile di Cagliari: Etna la dolce cagnolina che vive in simbiosi con Emma

Etna è una meticcia di segugio di circa 5 anni, femmina sterilizzata, entrata in canile a ottobre 2020 in seguito ad uno sgombero in località Santa Gilla insieme ad Emma, Urich, Teddy e Frozen. Etna è una cagnona discreta e riservata, vive in simbiosi con Emma, è abituata ad andare al guinzaglio e sale volentieri anche in auto, non è stata ancora verificata la sua competenza di affrontare l’ambiente urbano. In canile i primi giorni era diffidente ed evitava l’interazione con gli operatori, attualmente li saluta scodinzolando e uggiolando all’atto delle uscite in area sgambamento. Etna si fa accarezzare ma è preferibile aspettare che sia lei a richiedere il contatto fisico, preferisce le carezze sotto la gola, sul petto e sui fianchi. Per Etna si cerca una adozione preferibilmente di coppia insieme a Emma alla quale è profondamente legata, in casa con giardino o contesto rurale ben recintato in compagnia di persone adulte, no bambini. Etna si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

