"Adotta un cane dal canile di Cagliari": ecco a voi il cucciolo Nettuno

Nettuno è un cucciolo di un anno e mezzo, entrato in canile a maggio 2022 in compagnia del fratello Poseidone, perché trovati vaganti privi di microchip presso il porto di Cagliari. Nettuno è il più introverso dei due fratelli, valuta le persone che si trova di fronte e dopo decide con chi interagire. Sa dimostrarsi affettuoso con le persone che riescono a conquistarlo, ma non è esuberante e benché apprezzi le coccole non ama essere preso in braccio. Nettuno è molto legato al suo box che considera il suo luogo sicuro, inizia a manifestare atteggiamenti da futuro guardiano e a mettere ordine sui turni dei pasti all’interno del branco con cui condivide gli spazi. Nettuno non ama le situazioni caotiche, con gli altri cani è equilibrato e mai invadente; non ha ancora esperienza del contesto urbano. Per Nettuno si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, è compatibile con altri cani e se l’adozione avverrà a breve sarà possibile inserirlo anche in contesti ove siano presenti altre specie animali. Nettuno si cede in adozione vaccinato e in possesso di regolare microchip.