Brida è una meticcia di taglia piccola di 9 kg circa, nata a Marzo 2020 in canile, figlia di una cagna di proprietà entrata in canile a fine gestazione (per questo motivo non è stato possibile sterilizzarla). Brida ha sviluppato una forte paura delle situazioni nuove e di tutti gli ambienti esterni alle mura per lei confortanti del canile, luogo in cui è nata e ha passato tutto il suo periodo di socializzazione che è avvenuto durante il primo lockdown. Con gli operatori, che conosce da quando è nata, Brida si dimostra affettuosa ed entusiasta ma lo stesso non si può dire del suo atteggiamento con gli estranei che risulta essere estremamente diffidente senza tuttavia mai mostrare cenni di aggressività. Brida potrebbe essere una fantastica cagnetta da compagnia, ma necessita di una adozione consapevole in una famiglia che le consenta di poter esplorare a poco a poco il mondo esterno. Per questo motivo Brida si cede in adozione a una famiglia di persone adulte (non è adatta a famiglie con bambini) che risieda in una casa con giardino, meglio se in compagnia di altri cani che possano farle da supporto nell’iniziare la sua vita nel mondo esterno al canile. Brida si cede sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale : Via Po, 59 – 09122 Orari: 10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica 15.00 – 17.00 martedì e giovedì Telefono: +39 070 6778115 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Adotta un cane dal canile di Cagliari: “Brida aspetta una famiglia per la vita” proviene da Casteddu On line.