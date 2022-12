APRIAMO I BOX DEI CANILI, BARNEY VI ASPETTA IN VIA PO A CAGLIARI PER UNA VERA FAMIGLIA.

Barney è un cane adolescente maschio intero di mix levriero di 9 mesi, entrato in canile a maggio 2022 in seguito a un abbandono (è stato trovato insieme ai suoi 8 fratelli, chiuso in una scatola, in prossimità del canile). Al suo ingresso in canile Barney si presentava denutrito e con una forte dissenteria che è andata avanti per circa 6 settimane nonostante le terapie costanti a cui tutta la cucciolata è stata sottoposta. Questo ha comportato un periodo di attività limitate all’interno della struttura che hanno incentivato la sua diffidenza già molto spiccata al suo arrivo. Barney è stato infatti il soggetto più diffidente di tutta la sua cucciolata. Attualmente Barney esce regolarmente per le attività ludiche e ricreative nelle aree sgambamento, interagisce e socializza con altri cani diversi dai suoi compagni di box ma il rapporto con lo staff di operatori che si occupano quotidianamente di lui non è ancora di totale fiducia. Barney ha paura dell’avvicinamento delle persone, gli operatori stessi possono avvicinarlo solo dentro il box, approcciandosi con molta calma, tenendo una postura bassa e dandogli il tempo di capire che non succederà niente di male. Barney non ha esperienza della vita fuori dal canile, deve imparare ad andare al guinzaglio, non apprezza ancora particolarmente le carezze ed anche le attività di cura come la spazzolatura lo preoccupano. Barney è vorace ma mangia quando gli operatori si allontanano dal suo box, quando si trovava con i fratelli proteggeva la sua ciotola del cibo dall’avvicinamento degli stessi, atteggiamento che attualmente non manifesta verso i suoi nuovi compagni di box che sono adulti. L’adozione di Barney è difficile data la forte diffidenza che lo caratterizza, ma in famiglia potrebbe avere dei miglioramenti maggiori rispetto a quelli che la vita limitata del canile gli consente di fare, non è però un cane adatto a qualsiasi contesto familiare. Per Barney si cerca una famiglia di persone giovani o adulte (non è adatto a famiglie con bambini) molto pazienti, residenti esclusivamente in casa con giardino (no a vita in appartamento/condominio) preferibilmente in contesto di periferia o comunque in una zona poco trafficata, meglio se in compagnia di un altro cane solido ed equilibrato che possa fargli da guida e facilitatore sociale anche verso il nuovo proprietario. L’adottante verrà informato del fatto che sarà necessario del tempo prima che Barney si fidi di lui accettando le carezze, ci vorranno probabilmente delle settimane prima che tolleri di essere portato al guinzaglio e le uscite da casa dovranno essere programmate in orari inizialmente poco o nulla trafficati. L’adozione di Barney non è semplice, ma data la giovane età ci sono buoni margini di miglioramento se inserito nella giusta famiglia e seguito rispettando i suoi tempi. Barney diventerà una taglia media di circa 17 kg, è il più grande di tutta la sua cucciolata e si cede vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

