Adolescenza, dipendenze e confronto: incontri a Marrubiu per sostenere i genitori

Marrubiu

Un progetto del Comune in collaborazione con una psicologa e con la Prefettura

A Marrubiu parte un ciclo di 15 incontri dedicato ai genitori per parlare di uno dei momenti più cruciali nella vita di ogni individuo: l’adolescenza. Il progetto INdipendenze darà la possibilità di approfondire delle strategie di supporto alla genitorialità e dinamiche relazionali con i figli, che si affacciano alla vita adulta.

Con particolare attenzione verso la prevenzione delle dipendenze, ogni incontro affronterà un tema specifico sul mondo degli adolescenti, per segnalare i fattori di rischio attraverso la guida della psicologa esperta in psicoterapia familiare, Paola Putzu.

Primo appuntamento domani – martedì 7 febbraio – nell’aula consiliare dalle 16 alle 19: il tema sarà “Adolescenza, un mondo da scoprire”. Il 14 febbraio si parlerà di “La ridefinizione della genitorialità in adolescenza”. L’incontro del 21 sarà su “Processi di dialogo in famiglia”, mentre chiuderà il mese “La gioia di educare: stili educativi a confronto”, tema portante dell’incontro del 28.

A marzo altri quattro appuntamenti: il 7 si parlerà di “Gestione delle emozioni e genitorialità”, il 14 si tratterà invece il tema del conflitto e le strategie per la sua gestione. Per l’incontro di martedì 21 lo spunto sarà “Il primo amore non si scorda mai” e si rimarrà sull’argomento delle relazioni tra pari anche il 28 marzo.

Ad aprile si partirà martedì 4 con l’argomento “Educare alle differenze e generazioni a confronto”, si passerà poi all’11 con “Guardare oltre la devianza giovanile”. L’ultimo incontro del mese verterà invece sul tema “Giovani e sostanze”.

A maggio il ciclo si chiuderà con gli ultimi quattro appuntamenti. Martedì 2 si parlerà di comunicazione ai tempi di internet, per il 9 il tema sarà “Fattori protettivi familiari e sociali”, mentre il 14 si parlerà di “Richieste di aiuto e la rete di servizi a supporto delle famiglie”. Incontro finale martedì 23 maggio sul ruolo della famiglia nella scuola.

Il progetto INdipendenze – finanziato dal Ministero dell’Interno – è organizzazione del Comune di Marrubiu, con la psicologa Paola Putzu e la Prefettura di Oristano.

