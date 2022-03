Oristano

Ieri il record a La Maddalena: un litro di verde al servito venduto a 2,229 euro

In Sardegna i prezzi di benzina e gasolio risultano estremamente più elevati rispetto al resto d’Italia, e per un litro di verde si arriva a spendere fino a 2,229 euro. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dal Ministero dello sviluppo economico.

In base alle rilevazioni sul territorio sardo – segnala Adiconsum – ieri un litro di benzina in modalità “servito” ha raggiunto il record di 2,229 euro in un distributore a La Maddalena, mentre il gasolio presso lo stesso impianto è venduto a 2,129 euro/litro. Per il “self” i listini scendono, si fa per dire, a 2,039 per la verde e 1,954 per il Diesel.

Non va meglio a Tortolì, dove in modalità servito la benzina costa 2,219 euro/litro, il gasolio 2,079 euro/litro (2,009 euro al litro la verde in “self”).

Prezzi record anche a Lanusei: benzina – servito – 2,195 euro al litro (1,979 in self), il gasolio 2,084 euro servito e 1,859 il col fai da te.