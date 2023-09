Adiconsum, prezzo benzina schizza a 2,3 euro/litro in Sardegna - Notizie

"Il prezzo medio della benzina in modalità self ha raggiunto oggi in Sardegna 2,006 euro al litro, ma diversi distributori della regione vendono la verde a prezzi vicini ai 2,1 euro al litro, mentre al servito i listini viaggiano spediti verso i 2,3 euro"....

Fonte: Ansa Sardegna