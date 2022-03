Oristano

Il presidente regionale dell’associazione, Giorgio Vargiu, si rivolge ai consumatori

Da oggi i carburanti devono essere venduti anche in Sardegna a prezzi ridotti per effetto del taglio delle accise disposto dal Governo. Lo ricorda Adiconsum Sardegna, che invita i cittadini a segnalare i distributori che non si sono adeguati alle disposizioni nazionali.

“Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle accise”, spiega il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu, “le pompe di benzina devono apportare un taglio dei listini pari a 30,5 centesimi di euro al litro, considerata anche l’Iva che pesa sulle accise”.

“È inaccettabile che i distributori continuino a vendere benzina e gasolio a prezzi superiori ai 2 euro al litro”, ha detto ancora Vargiu, “perché ciò rappresenta, oltre che un danno per i consumatori, una violazione delle disposizioni vigenti”.

“Considerati i prezzi dei carburanti applicati in Sardegna, più elevati rispetto alla media nazionale”, ha proseguito il presidente sardo dell’associazione che tutela i consumatori, “Adiconsum Sardegna calcola in circa 1,80 euro al litro il prezzo massimo della benzina da praticare al pubblico in regione, 1,78 euro/litro il gasolio”.

“Invitiamo tutti i cittadini sardi a segnalarci a partire da oggi i distributori che continuano a vendere carburanti senza applicare il taglio delle accise”, ha concluso Vargiu, “inviando una mail con foto all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , e provvederemo a segnalare le pompe fuorilegge“.