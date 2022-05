Oristano

Presa di posizione del presidente Vargiu

“Non serve a nulla avere tante spiagge che possono vantare la bandiera blu quando le località della regione sono inaccessibili a causa degli eccessivi costi dei servizi turistici”. È quanto afferma il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu.

“Come noto – prosegue – le tariffe di aerei e traghetti per la Sardegna hanno subito aumenti vertiginosi, al punto che questa estate una famiglia dovrà spendere fino a 2000 euro solo di costi di trasporto per raggiungere l’isola. Ma a crescere sono anche i listini di hotel, villaggi vacanza, ristoranti e da qui ad agosto si prevedono ritocchi anche per gli stabilimenti balneari”.

“Un quadro – afferma Vargiu – che, aggravato dalle difficoltà economiche delle famiglie alle prese con caro-bollette e inflazione alle stelle, rischia di allontanare i turisti dalla Sardegna e spingerli verso mete più economiche e accessibili. Al contrario in questa situazione prezzi e tariffe dei servizi turistici dovrebbero essere ridotti, in modo da rendere la regione concorrenziale con altre realtà italiane ed estere”.

In provincia di Oristano quest’anno è stata attribuita una sola bandiera blu, alla spiaggia di Torre Grande, che la ottiene per il dodicesimo anno consecutivo. In Sardegna le altre bandiere blu sono state assegnate a Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni (nuovo ingresso), Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco.

