Adiconsum attacca Abbanoa: “I giudici d’appello non hanno dichiarato legittimi i conguagli”

Oristano

Il presidente regionale Giorgio Vargiu: “Dal gestore informazioni tendenziose e fuorvianti sulle partite pregresse”

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Sassari ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tribunale di Nuoro sulle partite pregresse fatturate da Abbanoa. Tre mesi fa, il gestore unico del servizio idrico integrato aveva perso la battaglia da 106 milioni di euro sui conguagli regolatori. L’azione inibitoria era stata promossa da Adiconsum Sardegna. A dare la notizia della sospensione dell’esecutività della sentenza è stata la stessa Abbanoa.

“La pronuncia della Corte ha mero valore cautelare e prudenziale”, ha precisato oggi in una nota il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, “ma non incrina affatto la correttezza della pronuncia del Tribunale di Nuoro . Al contrario, in essa si dà espressamente atto che il Tribunale ha fondato la propria decisione ‘all’esito di una compiuta disamina della recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento’. Quindi, nessuna bocciatura della sentenza ma, anzi, riconoscimento espresso del fatto che essa poggia su basi solide, costituite, appunto, dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema”.

“La solidità – e con essa la correttezza della pronuncia – costituiscono un fatto assolutamente incontrovertibile”, ha aggiunto Vargiu, “come è dato rilevare dalla sentenza n. 214 pubblicata in data 23 giugno 2023 proprio dalla Corte d’Appello di Sassari, con la quale la stessa, nel respingere l’ennesima infondata impugnazione proposta da Abbanoa e dopo aver fatto un excursus della ‘recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento’, ha rigettato l’appello proposto dal gestore avverso una pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania, ha stabilito che ‘la pretesa pecuniaria per partite pregresse risulta in ogni caso indebita, come già affermato dal Tribunale con statuizione che si conferma integralmente’. È di tutta evidenza come, per l’ennesima volta, sia del tutto tendenzioso e fuorviante l’assunto contenuto nel comunicato stampa di Abbanoa nella parte in cui si afferma che per effetto della pronuncia della Corte d’Appello essa potrà dunque ‘legittimamente’ riprendere l’attività di recupero degli importi fatturati”.

“Nessun riconoscimento di legittimità della pretesa, infatti, rinviene dall’ordinanza. Anzi”, ha evidenziato ancora il presidente di Adiconsum Sardegna, “come già detto, la Corte ha ritenuto indebita la pretesa di Abbanoa per le partite pregresse 2005/2011 (conguagli regolatori). È in pari tempo del tutto falso l’assunto secondo cui la legittimità della pretesa di Abbanoa sarebbe stata riconosciuta dalla sezioni unite della Corte di Cassazione nell’ottobre del 2022. Abbanoa conosce bene la portata e i limiti di tale pronuncia, come è dimostrato dal fatto che essa non ha impedito al Tribunale di Nuoro e alla Corte d’Appello di Sassari, e anche ad altri giudici, di dichiarare l’illegittimità della pretesa di pagamento”.

“Ragionando in termini diversi”, ha detto Giorgio Vargiu, “si dovrebbe pervenire alla conclusione che i giudici sardi non si sono attenuti a principi dettati dalle Corte di Cassazione a sezioni unite, cosa che così non è. L’illegittimità è da considerarsi ancora più marcata in considerazione del fatto che i supposti crediti per la stragrande maggioranza devono considerarsi inesigibili anche per intervenuta prescrizione”.

“Adiconsum Sardegna”, conclude la nota diffusa oggi, “nella convinzione della bontà delle proprie ragioni, rimarrà ancora una volta e come sempre schierata a fianco degli utenti/consumatori e intraprenderà ogni iniziativa, in ogni competente sede, al fine della tutela dei diritti degli stessi e a contrasto delle iniziative di recupero che venissero intraprese da Abbanoa”.

Lunedì, 7 agosto 2023