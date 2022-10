Arborea

La cooperativa di Arborea a confronto per trovare soluzioni condivise

Si terrà venerdì 21 ottobre l’assemblea ordinaria della cooperativa 3A di Arborea: all’ordine del giorno l’illustrazione ai soci dell’attuale stato economico e patrimoniale della società, ma soprattutto un confronto sulle politiche di remunerazione del latte da promuovere nell’immediato e nel futuro per far fronte alle difficoltà che colpiscono non solo la cooperativa Arborea ma tutte le imprese del settore lattiero caseario.

È primario obiettivo del consiglio di amministrazione giungere a un adeguamento del prezzo del latte, anche in considerazione dei rincari che stanno subendo le aziende zootecniche, problema che sta attanagliando l’intero comparto a livello nazionale.

Da qui la necessità di un’assemblea che possa mettere sul tappeto ogni soluzione migliorativa e condivisa tra tutti i soci, anche in considerazione del fatto che, in base ai primi riscontri, i risultati economici della cooperativa, che saranno discussi in assemblea, tenderebbero verso un trend più positivo rispetto al bilancio 2021, in virtù del costante apprezzamento dei consumatori e della grande distribuzione rispetto alla qualità delle produzioni.

L’incontro del 21 dà seguito alle iniziative di tutela del più grande distretto lattiero-vaccino sardo già intraprese dal presidente Remigio Sequi sia a livello regionale, sia a livello nazionale.