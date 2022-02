Addobbate, colorate e divertenti: ecco le vetrine di Natale vincitrici a Monserrato

Si è svolta questo pomeriggio nei locali del Municipio la premiazione delle vetrine meglio addobbate per il Natale 2021. L’iniziativa voluta dalla Confesercenti e dal Comune di Monserrato aveva lo scopo di spingere le attività commerciali di Monserrato a rendere più accattivanti e invitanti le proprie attività al fine di stimolare i monserratini a restare nel loro territorio per gli acquisti di Natale.“È stato un momento importante per il coinvolgimento delle micro e piccole imprese di Monserrato” ha sottolineato Marco Medda, Presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari “non solo per il fatto che l’amministrazione comunale ha mostrato grande sensibilità nei confronti del loro sistema distributivo, ma anche perché si è cercato di stimolare gli imprenditori a migliorarsi e a offrire ai loro clienti una possibilità di spendere le loro risorse nel proprio territorio, creando un circolo virtuoso che fa bene a aziende e famiglie. Quando il Comune ci ha proposto l’iniziativa abbiamo risposto subito con grande entusiasmo perché crediamo che le associazioni debbano lavorare insieme alle amministrazioni comunali per aiutare il sistema della micro e piccola impresa, così fortemente penalizzato dalla situazione terribile determinata dalla pandemia” conclude Medda.I premi sono stati determinati da una commissione di valutazione della Confesercenti Provinciale di Cagliari. Il primo premio con un buono spesa di euro 250,00 e un buono per un corso di formazione della Confesercenti è andato a Paola Medda; il secondo premio con un buono spesa di 150,00 euro e un buono per un corso di formazione della Confesercenti è andato a Simona Cardia, mentre il terzo premio che prevede un buono spesa di euro 100,00 e un buono formazione della Confesercenti è andato a Manuela Medda.I premi dovranno essere spesi solamente nelle attività del territorio di Monserrato, come previsto dal bando.